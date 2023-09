Une affaire de 'fausses pièces' de réparation pour moteurs met le secteur aérien en alerte

(Boursier.com) — AOG Technics. Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. Et pourtant, il est désormais au coeur d'une affaire dont le secteur aérien se serait bien passé. Les régulateurs européens de l'aviation ont en effet déterminé que cette obscure société basée à Londres fournissait de fausses pièces pour la réparation des moteurs qui propulsent de nombreux avions Airbus A320 et Boeing 737 d'ancienne génération. Révélée par 'Bloomberg', cette information a mis en alerte toute l'industrie depuis plusieurs semaines.

"De nombreux certificats d'autorisation de mise en service de pièces fournies par l'intermédiaire d'AOG Technics ont été falsifiés", a déclaré l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne dans un communiqué envoyé à l'agence. Dans chaque cas, l'organisme identifié comme étant le fabricant "a confirmé qu'il n'avait pas produit le certificat et qu'il n'était pas l'auteur de la pièce", a précisé l'AESA.

La propagation de pièces non documentées ou potentiellement contrefaites dans la chaîne d'approvisionnement des moteurs est rare et traitée avec la plus grande urgence dans une industrie où chaque composant nécessite une provenance vérifiée pour garantir la sécurité des avions. Il est notamment impossible de savoir si les pièces non certifiées seront aussi durables sous contrainte.

Comme le précise l'agence, on ne sait encore pas combien de fausses pièces ont pu être installées ni combien d'avions sont concernés. Le CFM56, le moteur à réaction le plus vendu au monde, est installé sur des milliers d'avions à fuselage étroit qui constituent un élément essentiel de la flotte mondiale. Il est fabriqué par la co-entreprise entre General Electric et Safran, CFM International.

Les deux sociétés ont activement participé à l'enquête sur les documents de certification prétendument falsifiés et les pièces non approuvées pour les moteurs CFM56 distribués par AOG Technics. CFM a mis au jour 72 documents de certification de navigabilité falsifiés couvrant 50 références de pièces fournies par AOG Technics pour le CFM56, selon un porte-parole du constructeur. "Nous avons alerté de manière proactive nos clients et nos ateliers de maintenance, et nous continuons à travailler avec nos clients pour évaluer l'authenticité de la documentation des pièces qu'ils ont acquises directement ou indirectement auprès d'AOG Technics", a indiqué CFM à l'agence. La société au centre de la controverse n'est pas un fournisseur agréé de CFM ou de GE, a précisé le porte-parole de CFM.

L'AESA a indiqué jeudi qu'AOG Technics n'avait pas fourni de détails sur l'origine réelle des pièces douteuses. L'Autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni a pour sa part déclaré dans un avis de sécurité du 4 août qu'elle enquêtait sur " un grand nombre de pièces suspectes non approuvées " fournies par AOG Technics. Certains composants portant de faux certificats de navigabilité ont été trouvés sur des moteurs équipant des avions immatriculés au Royaume-Uni, indique le dossier vu par 'Bloomberg'.

Des intermédiaires comme AOG Technics fournissent des pièces à des ateliers de réparation de moteurs tiers travaillant sur des avions commerciaux en service. Les nouveaux moteurs de CFM International, ne seraient pas concernés par le problème, pas plus que le successeur du CFM56, le CFM Leap, utilisé sur les derniers fuselages de l'A320neo et du 737 Max. Reste que cette affaire crée un nouveau casse-tête pour les compagnies aériennes et les loueurs qui découvrent des pièces suspectes sur leurs avions. Les ateliers de maintenance et de réparation sont déjà aux prises avec un déficit de main-d'oeuvre, une pénurie mondiale de pièces détachées et de moteurs et des mois d'attente pour les visites en atelier.