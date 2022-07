Un premier semestre historique pour les personnes les plus riches de la planète

(Boursier.com) — Du jamais vu ! La fortune des 500 personnes les plus riches de la planète a fondu de 1.400 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l'année. Après deux années de vive progression, le changement est brutal pour ces milliardaires dont la fortune a malgré tout encore de quoi faire des envieux. Selon le classement mondial des milliardaires établi par Bloomberg via le 'Bloomberg Billionaires Index', le capital d'Elon Musk a plongé de près de 62 milliards de dollars sur le premier semestre, pendant que celui de Jeff Bezos chutait d'environ 63 milliards de dollars. Quant à Mark Zuckerberg, son patrimoine financier a été divisé par deux !

Le co-fondateur de Tesla possède toujours la plus grande fortune de la planète, à 208,5 milliards de dollars, tandis que le patron d'Amazon reste deuxième avec une valeur nette de 129,6 milliards de dollars, juste devant Bernard Arnault, dont la fortune est estimée à 128,7 Mds$. Bill Gates complète le TOP4 des hommes pesant plus de 100 Mds$ avec un trésor évalué à 114,8 Mds$, selon l'indice Bloomberg. Ils étaient encore 10 au premier janvier à dépasser ce seuil, dont Mark Zuckerberg, qui pointe désormais en 17e position avec des ressources de 60 Mds$.

Comme souvent, la fortune des personnes les plus aisées du monde suit de près l'évolution des marchés boursiers. Le baisse de plus de 1.000 points du S&P500 (-21%) au premier semestre, soit sa plus mauvaise performance depuis 1970, en atteste. Le resserrement des conditions financières destiné à contrer l'inflation a très lourdement pesé sur les marchés dans un contexte d'inflation galopante et de craintes de récession.