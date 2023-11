Un géant chinois de la finance au bord du gouffre

(Boursier.com) — Les difficultés du secteur financier chinois sont de retour sur le devant de la scène. Zhongzhi Enterprise, l'un des principaux gestionnaires de patrimoine du pays et acteur majeur du secteur bancaire parallèle chinois de 3.000 milliards de dollars, a déclaré aux investisseurs qu'il était gravement insolvable avec un passif pouvant atteindre 64 milliards de dollars.

Une annonce qui devrait raviver les inquiétudes selon lesquelles la crise immobilière se répercute sur le secteur financier dans son ensemble. La société basée à Pékin a présenté ses excuses à ses investisseurs dans une lettre indiquant que son passif total s'élevait entre 420 milliards de yuans et 460 MdsY. Ce passif est comparé à un actif total estimé par Zhongzhi à environ 200 Mds$.

Dans cette lettre consultée par 'Reuters' et 'Bloomberg News', le gestionnaire de fortune privé a souligné que les liquidités s'étaient taries et que le montant récupérable de diverses cessions d'actifs devrait être faible. Il a souligné que le décès de son fondateur Xie Zhikun en 2021 et le départ ultérieur de cadres supérieurs avaient conduit à un échec de la gestion interne.

Des signes de difficultés au sein du groupe sont apparus pour la première fois en juillet lorsque Zhongrong International Trust Co, une importante société fiduciaire contrôlée par Zhongzhi, a manqué à ses obligations de paiement pour des dizaines de produits d'investissement.

"Le gouvernement devra intervenir pour aider et s'assurer que la cession des actifs sera effectuée dans le cadre d'une approche ouverte et équitable", a déclaré à 'Bloomberg' Sun Jianbo, fondateur du gestionnaire d'actifs China Vision Capital, ajoutant que les actifs douteux sont généralement vendus avec une décote de 70%. "Pour les investisseurs, c'est une leçon qui coûte très cher".

L'entreprise avait précédemment engagé KPMG pour mener à bien ce qui s'annonce comme un long processus de restructuration. "Les diligences préliminaires montrent que le groupe a dû faire face à un risque important en matière d'exploitation durable et que la société ne dispose pas d'actifs suffisants pour couvrir sa dette à court terme", a affirmé Zhongzhi. "Le trou dans les comptes est énorme", a déclaré Xu, investisseur dans un produit fiduciaire de Zhongrong. "L'entreprise est dans le pétrin".

Le secteur immobilier chinois, très endetté, est ébranlé par une crise de liquidités depuis 2020. Les défauts de paiement des promoteurs depuis fin 2021 s'accumulent et entravent la croissance économique. En Chine, les gestionnaires de patrimoine liés au secteur bancaire parallèle opèrent généralement en dehors de nombreuses règles régissant les banques commerciales et sont étroitement liés à l'industrie immobilière.