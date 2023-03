Un événement de crédit systémique devient la principale menace pour les marchés (enquête BoA)

(Boursier.com) — Un risque peut en cacher un autre. Un événement de crédit systémique a remplacé l'inflation tenace comme principal risque pour les marchés selon les gestionnaires de fonds interrogés par Bank of America. Dans son enquête mensuelle menée auprès de 212 spécialistes gérant 548 milliards de dollars, et reprise par 'Bloomberg', BoA explique que la source la plus probable d'un événement de crédit est le secteur bancaire parallèle aux États-Unis, suivi de la dette des entreprises américaines et de l'immobilier des marchés développés. Un événement de crédit a été choisi par 31% des participants comme la plus grande menace pour les marchés.

De plus, le sondage, réalisé du 10 au 16 mars, montre que le sentiment des investisseurs est "proche des niveaux de pessimisme observés au plus bas des 20 dernières années", selon Michael Hartnett, stratégiste chez BoA. Le positionnement des gérants et le sentiment sont "les seules mesures clés en territoire de 'capitulation' jusqu'à présent".

En plus des risques de crédit, les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par l'économie. La probabilité d'une récession augmente à nouveau pour la première fois depuis novembre, l'enquête de BofA montrant que 42% des participants nets s'attendent à un ralentissement au cours des 12 prochains mois. Pendant ce temps, les attentes de stagflation sont restées supérieures à 80% pour un 10ème mois consécutif. Dans l'histoire de l'enquête, "les investisseurs n'ont jamais été aussi convaincus des perspectives économiques", souligne M.Hartnett.

A noter également que la rotation des actions américaines vers l'Europe s'est accélérée ce mois-ci, les gestionnaires de fonds étant le plus surpondérés sur l'Europe par rapport aux États-Unis depuis octobre 2017. Les participants sont par ailleurs désormais en position de 'sous-pondération nette' sur les banques, avec des risques de contagion au sein des banques régionales américaines qui poussent les investisseurs à quitter le secteur au rythme le plus rapide depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.