Un défaut des Etats-Unis sur leur dette serait 'potentiellement catastrophique', avertit le boss de JPMorgan

(Boursier.com) — Après Janet Yellen, Jamie Dimon avertit à son tour contre l'effet dévastateur qu'aurait un défaut des Etats-Unis sur leur dette. Le patron de JP Morgan Chase a indiqué à 'Reuters' que sa banque avait commencé à se préparer à cette éventualité, ajoutant qu'il s'attendait néanmoins à ce que les responsables politiques trouvent une solution pour éviter cet événement "potentiellement catastrophique".

Le plus grand prêteur du pays a commencé à élaborer des scénarios sur la façon dont un éventuel défaut de paiement des États-Unis affecterait les marchés des taux et financiers, les contrats des clients, ses ratios de fonds propres et la réaction des agences de notation. "C'est la troisième fois que nous devons faire cela, c'est un événement potentiellement catastrophique", a-t-il déclaré.

"Chaque fois que cette question est soulevée, elle est réglée, mais nous ne devrions jamais être aussi près du 'but'. Je pense simplement que tout cela est une erreur et qu'un jour nous devrions simplement avoir un projet de loi bipartisan et nous débarrasser du plafond de la dette. Ce n'est que de la politique".

Hier, la Secrétaire au Trésor Janet Yellen a qualifié, devant le Comité bancaire du Sénat, que cet événement inimaginable serait une "calamité" pour l'économie et les marchés. Elle a estimé que l'Etat fédéral arriverait au bout de ses ressources financières le 18 octobre prochain, et a appelé le Congrès à voter rapidement un relèvement ou une suspension du plafond de la dette fédérale afin de permettre la poursuite du financement des services de l'Etat. Dans le cas contraire, "je pense qu'il y aurait une crise financière et une calamité", a-t-elle prévenu.

En 2011, lors d'un précédent bras de fer sur la dette, qui avait amené les agences de notation financière à priver les Etats-Unis de sa note "Triple A", l'indice S&P 500 avait plongé de 17%...