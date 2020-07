UiPath annonce la clôture de sa levée de fonds Série E pour 225 M$

(Boursier.com) — UiPath, entreprise leader sur le marché des logiciels d'automatisation robotisée des processus (RPA), annonce la clôture de sa levée de fonds Série E pour 225 millions de dollars sur la base d'une valorisation à 10,2 milliards de dollars.

Cette nouvelle levée de fonds a été menée par Alkeon Capital Management. Les autres participants sont Accel, Coatue, Dragoneer, IVP, Madrona Venture Group, Sequoia Capital, Tencent, Tiger Global, Wellington ainsi que les fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Associates, Inc.

Avec un revenu annuel récurrent de plus de 400 millions de dollars, UiPath est l'une des sociétés de logiciels d'entreprise à la croissance la plus rapide au monde. UiPath ambitionne maintenant d'accélérer l'évolution de sa plateforme d'hyperautomatisation - la première du secteur - et d'étendre ses offres cloud...