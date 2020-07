UiPath annonce la clôture de sa levée de fonds Série E pour 225 M$

(Boursier.com) — UiPath, entreprise leader sur le marché des logiciels d'automatisation robotisée des processus (RPA), annonce la clôture de sa levée de fonds Série E pour 225 millions de dollars sur la base d'une valorisation à 10,2 milliards de dollars. Cette nouvelle levée de fonds a été menée par Alkeon Capital Management. Les autres participants sont Accel, Coatue, Dragoneer, IVP, Madrona Venture Group, Sequoia Capital, Tencent, Tiger Global, Wellington ainsi que les fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Associates, Inc.

Avec un revenu annuel récurrent de plus de 400 millions de dollars, UiPath est l'une des sociétés de logiciels d'entreprise à la croissance la plus rapide au monde. UiPath ambitionne maintenant d'accélérer l'évolution de sa plateforme d'hyperautomatisation - la première du secteur - et d'étendre ses offres cloud...

"Cette levée de fonds nous permet non seulement d'accélérer nos ambitions concernant notre plateforme afin de répondre aux demandes croissantes des clients, mais nous permet aussi de saisir l'occasion exceptionnelle d'apporter l'automatisation à un milliard de développeurs citoyens - ce qui fait que chaque entreprise devient finalement une entreprise de logiciels" explique Daniel Dines, co-fondateur et CEO de UiPath. "Nous allons faire progresser notre plateforme, déjà leader sur le marché, et continuer à approfondir nos investissements dans l'innovation basée sur de l'IA et nos offres dans le cloud. La crise du COVID-19 a renforcé le besoin critique d'automatisation pour relever les défis et créer de la valeur en quelques jours ou semaines, et non en quelques mois ou années. Nous nous engageons à travailler encore plus dur pour aider nos clients à évoluer, à se transformer et à réussir rapidement dans ce nouveau paradigme."