UCFF-Les Coopératives Forestières : Tammouz Eñaut Helou a pris ses fonctions de Secrétaire général

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Monsieur Tammouz Eñaut Helou a pris ses fonctions de Secrétaire général de l'UCFF-Les Coopératives Forestières le 2 mars 2020. Ingénieur forestier ayant travaillé 16 ans au service des entrepreneurs de travaux forestiers, il aura en charge de traiter des sujets majeurs pour les coopératives et la filière forêt-bois française dans les prochains mois.

Bertrand Servois, Président de l'UCFF-Les Coopératives Forestières, se réjouit de son arrivée "Tammouz Eñaut HELOU correspond pleinement au profil de Secrétaire général que nous souhaitions pour l'UCFF. Sa formation forestière, son expérience de la filière et des instances politiques nationales et européennes sont de véritables atouts pour la représentation et la reconnaissance légitime de nos coopératives forestières".