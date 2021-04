Ubisoft nomme Anika Grant Chief People Officer

Ubisoft nomme Anika Grant Chief People Officer









(Boursier.com) — Ubisoft annonce la nomination d'Anika Grant au poste de Chief People Officer et membre du comité exécutif d'Ubisoft.

Anika Grant prend la responsabilité de la stratégie globale d'Ubisoft en matière de ressources humaines et favorisera l'excellence du groupe dans ce domaine. Rapportant directement au cofondateur et PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, Anika Grant mettra en oeuvre des stratégies innovantes et performantes pour développer les talents au sein d'Ubisoft.

"Ses responsabilités couvriront le recrutement, la gestion des talents, le développement du leadership, ainsi que la rémunération et les avantages sociaux, Anika contribuera également à améliorer la performance organisationnelle d'Ubisoft. Elle s'appuiera sur une culture d'entreprise internationale forte et veillera à ce que le bien-être et le respect au travail prévalent, afin de permettre à chaque collaborateur de continuer à apprendre, se développer et s'épanouir" commente le groupe.