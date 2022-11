TwentyTwo Real Estate a acquis GreenBerry, une plateforme logistique de 80.000 m2

(Boursier.com) — TwentyTwo Real Estate a fait l'acquisition en VEFA pour le compte du fonds TwentyTwo Real Estate Fund III, d'une plateforme logistique de 80.000 m2 à Bourges, sur les communes de la Chapelle Saint Ursin et Morthomiers (région Centre Val de Loire) auprès du Groupe BEG. GreenBerry bénéficie d'une localisation centrale en France, à proximité de plusieurs autoroutes et d'une plateforme ferroviaire.

Le site sera également connecté à l'agglomération de Bourges par une desserte de transports en commun.

Avec un démarrage des travaux en septembre 2022 et une livraison prévue au 4ème trimestre 2023, l'ensemble proposé à la location, est composé de cellules dos à dos, dont entre autres, 4 cellules de 1.500 m(2) pour les produits dangereux inflammables et 5 cellules de 12.000 m(2).

Le site, labélisé BREEAM Very Good, répondra aux dernières exigences en matière de développement durable y compris les engagements de la Charte Afilog. Sa toiture permettra notamment de développer une centrale photovoltaïque générant une production annuelle d'environ 9.000 MWh, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 4.500 habitants.

"Nous sommes très heureux de cette opération qui s'inscrit dans notre stratégie d'investissement sur le segment logistique qui conserve de bons fondamentaux. Dans un contexte de raréfaction de l'offre, amplifié sur les plateformes de grande taille, ce site offrira aux utilisateurs une plateforme de dernière génération, rapidement disponible, desservant Paris en 2h30, Lyon en 3h et 90% du territoire national en 6h.

Cette situation géographique centrale, la proximité du bassin d'emploi de l'agglomération de Bourges et les très bonnes spécifications techniques et environnementales de GreenBerry, font de cette plateforme, un site avec de nombreux atouts pour les futurs utilisateurs" indique Nicolas LUTGE, Directeur de l'Asset Management Tertiaire au sein de TwentyTwo Real Estate.