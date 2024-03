TVH Consulting fait l'acquisition de Calliope Business Solutions

(Boursier.com) — Le groupe TVH Consulting annonce l'acquisition de Calliope Business Solutions ("CBS"), éditeur et intégrateur de référence de solutions ERP, CRM et collaboratives sur les plateformes Microsoft. Le rapprochement des deux acteurs marque un jalon important sur un marché en forte concentration et permet au nouvel ensemble de devenir l'un des leaders de l'intégration Microsoft Dynamics en France.

Grâce à une croissance organique soutenue et à ce rapprochement stratégique de grande ampleur, le groupe TVH Consulting double de taille atteignant plus de 75 ME de chiffre d'affaires avec 400 collaborateurs, répartis sur 10 agences en France, au Maroc et en Espagne.