TV : spéculations autour de BeIn Media Group

(Boursier.com) — Révolution dans le monde des médias au Moyen-Orient ? BeIn Media Group susciterait l'intérêt de divers partenaires potentiels, notamment des investisseurs saoudiens et américains, selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'. Le fonds souverain saoudien, le Public Investment Fund, et plusieurs sociétés de capital-investissement américaines figurent parmi les parties qui ont signalé de manière informelle leur intérêt pour le groupe de médias basé à Doha.

"BeIn Media Group envisage un certain nombre d'options stratégiques", a déclaré la société en réponse aux demandes de 'Bloomberg News', refusant de commenter davantage. Les délibérations en sont à leurs débuts et il n'y a aucune certitude qu'elles déboucheront sur une opération concrète. Le diffuseur pourrait également explorer d'autres alternatives, y compris une introduction en bourse, précise une source de l'agence.

La société d'État BeIn opère sur cinq continents et détient les droits de diffusion de certains des plus grands événements sportifs au monde, y compris ceux de l'UEFA Champions League au Moyen-Orient mais aussi en France (avec Canal+). Le président de BeIn est Nasser Al-Khelaifi, également patron du Paris Saint-Germain. BeIn détient par ailleurs 51% de Miramax, la société hollywoodienne de production et de distribution de films tels que Pulp Fiction, Good Will Hunting et The English Patient.