Trustoo lève 900.000 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Trustoo , startup française spécialisée dans l'inspection avant achat de voitures d'occasion et fondée en 2018 par deux jeunes diplômés de l'EM Lyon, vient de réaliser une levée de fonds de 900.000 euros. Elle permettra de soutenir la croissance de l'entreprise et ainsi prendre le leadership sur le marché Français pour ensuite préparer une expansion européenne.

C'est ce positionnement, ainsi que les résultats de la société, qui ont séduit les business angels et les investisseurs privés, parmi lesquels on trouve Christophe Sapet, fondateur de Navya et le fonds d'investissement HCPV Ventures composé notamment de Liyes Haddad Head of Industry chez Navya. Le rôle des investisseurs ne se limite pas aux capitaux apportés : chacun d'entre eux possédant une grande expertise sectorielle, ils vont mettre cette expérience au service du développement de cette jeune start-up.

Avec une croissance en augmentation de 15% chaque mois sur les 6 derniers mois de 2020, une équipe de 7 personnes et un réseau de 750 spécialistes Trustoo indépendants partout en France, Belgique, Suisse, Allemagne et Luxembourg, Trustoo a déjà séduit plus de 1.500 clients.

L'objectif de Trustoo est que l'inspection avant achat d'un véhicule d'occasion devienne un reflex ancré pour les acheteurs, et ainsi les vendeurs seront incités à faire certifier leurs voitures par Trustoo avant de les mettre en vente.

Les ambitions de la startup à court terme sont de :

-poursuivre le développement du service en France et en Belgique, avec des partenariats sur les plateformes d'annonces de voitures d'occasion comme leparking.fr, où les utilisateurs sont invités à faire appel à l'inspection Trustoo pour s'assurer de l'état réel du véhicule décrit sur l'annonce.

-s'étendre en Europe avec, d'ici fin 2021, l'ambition d'être présent dans 3 pays d'Europe supplémentaires.

-déployer une offre de services pour les professionnels, afin que les entreprises puissent mandater un spécialiste Trustoo pour inspecter les véhicules qu'ils souhaitent rentrer dans leurs parcs automobiles et ainsi s'assurer d'avoir uniquement des véhicules sains...