Trintech investit dans l'intelligence artificielle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Trintech, l'un des principaux éditeurs de solutions logicielles intégrées sur le processus "Record to Report" (R2R) pour les directions financières, investit dans l'intelligence artificielle (IA), avec AI Risk Rating pour les écritures du journal et Risk Intelligent Inspect développé par MindBridge Ai.

Chacun de ces investissements s'appuie sur Financial Controls AI, un type d'intelligence artificielle développé spécifiquement pour les besoins complexes des directions financières afin d'identifier les erreurs et les anomalies dans les données comptables. Elle utilise une approche basée sur le risque pour aider les professionnels de la gestion à optimiser les contrôles globaux et à automatiser le workflow.

"L'intelligence artificielle joue un rôle important en aidant les organisations à analyser les données financières, à identifier les informations et, en fin de compte, à éliminer les risques dans leur bilan en évaluant en profondeur chacune des opérations", commente Michael Ross, Chief Product Officer chez Trintech. "Alors que le risque d'activités frauduleuses et d'inexactitudes continue d'augmenter, nous continuons à investir dans notre stratégie d'IA pour proposer à nos clients des solutions plus puissantes, qui réduisent efficacement et effectivement les risques tout au long de leur processus de clôture financière".

Approche ciblée

Intégrée au module Journal Entry dans la solution Cadency, le module AI Risk Rating adopte une approche ciblée pour analyser le risque d'écritures du journal tout au long de la clôture mensuelle. En se basant sur les données historiques du client et sur des algorithmes d'IA et d'apprentissage - de type "machine learning" - les écritures du journal sont notées en fonction du risque. Cela offre aux directions financières une plus grande visibilité et la possibilité de générer des corrections et d'accroître l'automatisation avant validation des écritures.

Le module Risk Intelligent Inspect utilise les capacités Financial Controls AI pour fournir une évaluation approfondie des risques, tels que les transactions frauduleuses et les ajustements manuels, avec une granularité fine au niveau de la transaction. Il analyse rapidement chaque compte et fournit une évaluation des risques tout en intégrant les contrôles et les seuils d'importance relative appropriés.

De plus, les capacités d'apprentissage automatique de la solution permettent d'obtenir des informations encore plus approfondies et prédictives dans le temps. Risk Intelligent Inspect améliore considérablement la capacité d'une organisation à identifier la fraude et à valider les contrôles en s'appuyant sur des processus automatisés qui ne pourraient tout simplement pas être réalisés manuellement ou par une automatisation de base.