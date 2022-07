Transport : SAS se place sous chapitre 11 aux États-Unis

(Boursier.com) — Au lendemain de l'annonce d'une grève massive de ses pilotes, SAS a demandé à se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites afin de restructurer sa dette pour la deuxième fois en deux ans. La compagnie scandinave, en pourparlers avec ses créanciers, tente de convertir 20 milliards de couronnes suédoises (1,9 milliard de dollars) de dette et d'obligations hybrides en actions, et de lever environ 1 milliard de dollars de fonds propres supplémentaires. Elle espère sortir du processus supervisé par le tribunal d'ici 9 à 12 mois. "Le processus du chapitre 11 nous donne des outils juridiques pour accélérer notre transformation, tout en étant en mesure de continuer à fonctionner comme d'habitude", a déclaré Anko van der Werff, directeur général de SAS.

Les opérations et le programme des vols du transporteur ne sont pas affectés par le chapitre 11, et SAS continuera à servir ses clients normalement, bien que la grève des syndicats de pilotes de SAS Scandinavia ait un impact sur le programme des vols, précise le groupe nordique. " La grève a un impact négatif sur la liquidité et la situation financière de la Société et, si elle se prolonge, cet impact pourrait devenir important".

Le titre chute de plus de 6% à Stockholm, sur un nouveau plancher historique.