Transport : SAS s'envole, accord de financement avec Apollo

(Boursier.com) — SAS bondit à Stockholm après que la compagnie aérienne scandinave eut conclu un accord avec Apollo Global Management sur un financement crucial de 700 millions de dollars. La société nordique, qui lutte pour sa survie, s'est placée début juillet sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. "Grâce à ce financement, nous disposerons d'une position financière solide pour continuer à soutenir nos opérations en cours tout au long de notre processus de restructuration volontaire aux États-Unis", a déclaré Carsten Dilling, le président du transporteur.

"Apollo ressemble désormais à un nouvel actionnaire majeur de SAS", affirme Jacob Pedersen, responsable de la recherche actions chez Sydbank. "Il est fort probable qu'Apollo et l'État danois se retrouveront ensemble avec plus de 50 % des actions - et donc en partenariat, contrôlent SAS". L'Etat danois s'est engagé à convertir un prêt en actions et vise une participation dans SAS de 22% à 30% après la restructuration.

SAS, qui était déjà déficitaire avant la pandémie en raison notamment de la concurrence croissante des transporteurs à bas coûts, est engagé dans un vaste programme visant à réduire davantage ses coûts et à lever davantage de capitaux pour survivre. La compagnie a été confrontée à un mouvement de grève massif chez ses pilotes le mois dernier, qui lui a coûté plus de 145 millions de dollars, affectant 380.000 passagers pendant la haute saison estivale.

Les membres des syndicats de pilotes suédois, danois et norvégien ont fini par voter en faveur de l'adoption d'une nouvelle convention collective, qui implique des salaires plus bas et des heures plus longues pour les pilotes, mais aussi un engagement de SAS à réembaucher les pilotes licenciés pendant la pandémie.