Transport : SAS creuse ses pertes, la situation reste compliquée

(Boursier.com) — SAS , qui s'est placée début juillet sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis, a encore beaucoup de travail pour sortir de l'ornière. La compagnie aérienne scandinave a creusé ses pertes sur son trimestre clos fin juillet alors qu'une grève massive des pilotes l'a contrainte à annuler près de 4.000 vols, affectant 380 000 passagers et coûtant 135 millions de dollars.

Comme toutes les compagnies, SAS a néanmoins bénéficié de la vigueur de la demande sur la période, avec un nombre de passagers transportés en hausse de 30% et un coefficient de remplissage en amélioration de 11 points, à environ 78%. Son chiffre d'affaires total a progressé de 22% en séquentiel (8,58 MdsC) et a été multiplié par plus de deux sur un an.

"Les réductions de coûts dans l'ensemble de SAS restent au centre des préoccupations pour garantir notre compétitivité en matière de coûts", affirme le transporteur basé à Stockholm. Il précise avoir "identifié la grande majorité" des 7,5 milliards de couronnes (707 millions de dollars) de dépenses annuelles qu'il doit éliminer. Malgré l'accord de financement de 700 millions de dollars conclu avec Apollo Global Management il y a 15 jours, l'avenir de SAS est toujours en jeu. Le groupe doit convaincre les prêteurs de convertir environ 20 milliards de couronnes de dette existante en fonds propres et doit également lever au moins 9,5 milliards de couronnes de nouveaux capitaux propres.

Le gouvernement suédois a déjà annoncé qu'il ne remettrait pas la main à la poche tandis que le Danemark a signalé qu'il pourrait augmenter sa participation. Parmi les autres bailleurs de fonds potentiels figurent des investisseurs détenant déjà des participations ou des titres de créance dans d'autres transporteurs, tels qu'Apollo.

Comme l'ensemble du secteur, le groupe scandinave doit également faire face aux énormes défis opérationnels du moment. Évoquant "les incertitudes qui prévalent dans le monde", la firme est notamment confrontée à l'accélération de l'inflation, à l'envolée de l'énergie et à un trafic asiatique toujours affecté par les restrictions liées au Covid-19 et à la géopolitique.