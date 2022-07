Transport : SAS confronté à une grève massive de ses pilotes

(Boursier.com) — Au tour de SAS. Dans une situation peu enviable, la compagnie aérienne scandinave doit maintenant faire face à un arrêt de travail de ses pilotes. Les syndicats représentant environ 1.000 pilotes du transporteur ont prévenu le mois dernier qu'ils débrayeraient pendant l'une des périodes les plus chargées de l'année, après avoir échoué à conclure une nouvelle convention collective de travail au printemps.

SAS souhaite poursuivre la médiation afin de parvenir à un accord et de mettre fin à la grève dans les meilleurs délais. "Nous regrettons profondément que nos clients soient touchés par cette grève, elle entraîne des retards et des annulations de vols. Nous savons que tous nos passagers attendent avec impatience leurs vacances d'été et ont réservé des voyages pour eux-mêmes et leurs proches. Les employés de SAS travaillent dur pour aider... Une grève en ce moment est dévastatrice pour SAS et met en jeu l'avenir de l'entreprise, y compris les emplois de milliers de collègues", déclare Anko van der Werff, PDG de SAS.

La compagnie nordique estime que cet arrêt de travail conduire à l'annulation d'environ 50% de ses vols et affectera environ 30.000 passagers par jour.