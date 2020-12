Transport : nouveau plongeon du trafic mondial de passagers en octobre

Transport : nouveau plongeon du trafic mondial de passagers en octobre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'industrie du transport aérien de passagers continue à tourner au ralenti. C'est le moins que l'on puisse dire. La demande totale (mesurée en passagers-kilomètres payants ou RPK) a diminué de 70,6% sur un an en octobre. Il s'agit d'une amélioration modeste par rapport à la baisse de 72,2% enregistrée le mois précédent, note l'Association internationale du transport aérien (IATA). Les capacités ont dans le même temps reculé de 59,9% et le taux de remplissage s'est effrité de 21,8 points, 60,2%.

La reprise du trafic international continue notamment à se faire attendre avec une chute de la demande de 87,8% en octobre, soit pratiquement le même niveau que la baisse de 88% observée en septembre. La demande domestique montre davantage de vigueur avec un trafic en repli de 40,8% par rapport à l'année précédente après un recul de 43,% enregistré en septembre.

"De nouvelles vagues de COVID-19 et la dépendance continue des gouvernements à l'égard de mesures de quarantaines sévères ont entraîné un autre mois catastrophique pour la demande de transport aérien. Bien que le rythme de la reprise soit plus rapide dans certaines régions que dans d'autres, le tableau général des voyages internationaux est sombre. Cette reprise inégale est plus prononcée sur les marchés intérieurs, le marché intérieur chinois ayant presque récupéré, tandis que la plupart des autres restent profondément déprimés", a déclaré Alexandre de Juniac, PDG de l'IATA.