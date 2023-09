Transport : le trafic aérien est resté très soutenu en juillet

(Boursier.com) — Les transporteurs aériens ont enregistré un mois de juillet pour le moins dynamique. Selon les données de l'Association du transport aérien international (IATA), le trafic total de passagers (mesuré en passagers-kilomètres payants ou RPK) a augmenté de 26,2% sur un an. À l'échelle mondiale, le trafic atteint désormais 95,6% des niveaux d'avant la crise sanitaire. Le trafic domestique a bondi de 21,5% par rapport à juillet 2022 et est désormais supérieur de 8,3% à juillet 2019. Les RPK de juillet sont par ailleurs les plus élevés jamais enregistrés, très soutenus par la forte demande sur le marché intérieur chinois.

Le trafic international a lui augmenté de 29,6% par rapport au même mois de l'année dernière, tous les marchés affichant une croissance robuste. Les RPK internationaux ont atteint 88,7% des niveaux de l'été 2019. Le coefficient de remplissage des passagers pour l'industrie s'est établi à 85,7%, soit le niveau mensuel le plus élevé jamais enregistré.

"Les avions étaient pleins en juillet alors que les gens continuent de voyager en nombre toujours plus grand. Il est important de noter que les ventes de billets à terme indiquent que la confiance des voyageurs reste élevée. Et il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à la poursuite de la reprise", déclare Willie Walsh, directeur général de l'IATA.