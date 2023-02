Transport : la demande de fret aérien s'essouffle

(Boursier.com) — La demande de fret aérien a considérablement reculé en 2022, mais est restée proche des performances de 2019. Selon les données de l'Association internationale du transport aérien, l'activité cargo, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), a diminué de 8% sur un an (-8,2% pour les opérations internationales). Par rapport à 2019, elle est en baisse de 1,6%. Les capacités, mesurées en tonnes-kilomètres de fret disponibles (ACTK), étaient de 3% supérieures au niveau de 2021 (+ 4,5% pour les opérations internationales). Par rapport aux niveaux de 2019 (pré-Covid), les capacités ont diminué de 8,2% (-9% pour les opérations internationales). Sur le seul mois de décembre, la demande mondiale de fret était inférieure de 15,3% aux niveaux de 2021 (-15,8% pour les opérations internationales).

"Face à d'importantes incertitudes politiques et économiques, les performances du fret aérien ont diminué par rapport aux niveaux extraordinaires de 2021. Cela a porté la demande de fret aérien 1,6% en dessous des niveaux de 2019 (avant la pandémie). Les mesures continues des principaux gouvernements pour lutter contre l'inflation en 'refroidissant' les économies devraient entraîner une nouvelle baisse des volumes de fret en 2023, à -5,6% par rapport à 2019. Il faudra cependant du temps pour que ces mesures aient un impact sur les tarifs de fret. Ainsi, la bonne nouvelle pour le fret aérien est que les rendements moyens et les revenus totaux pour 2023 devraient rester bien supérieurs à ce qu'ils étaient avant la pandémie. Cela devrait apporter un certain répit dans ce qui sera probablement un environnement commercial difficile au cours de l'année à venir", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.