Transport : Korean Air va reprendre Asiana Airlines

(Boursier.com) — Korean Air va reprendre Asiana Airlines. Sous l'impulsion du gouvernement sud-coréen, les deux grandes compagnies du pays vont se rapprocher. Korean Air va ainsi racheter sa concurrente pour 1,8 trillion de won (1,6 milliard de dollars) à la suite d'une augmentation de capital de 2.500 milliards de wons à laquelle participera sa maison-mère Hanjin Kal, qui a reçu 800 MdsW de la Banque de développement de Corée.

Le principal objectif de cette opération est de stabiliser l'industrie aéronautique sud-coréenne dans le contexte de la pandémie de coronavirus et d'améliorer sa compétitivité, déclare le groupe Hanjin, qui exploite diverses compagnies aériennes et entreprises de logistique par l'intermédiaire de ses filiales. "En général, les pays de moins de 100 millions d'habitants ont un seul transporteur à service complet", affirme Hanjin. "Cependant, la Corée a deux transporteurs à service complet, ce qui lui donne un désavantage concurrentiel par rapport à des pays comme l'Allemagne, la France et Singapour qui n'ont qu'une seule grande compagnie aérienne".

La fusion va permettre une rationalisation des opérations et une réduction des coûts, tandis que la consolidation des créneaux horaires à l'aéroport international Incheon de Séoul pourrait accroître la force des coentreprises avec les compagnies aériennes mondiales et la demande de vols de transit, ajoute Hanjin.

"Considérant que la situation financière de Korean Air pourrait également être mise en danger si la situation COVID-19 se prolonge, il est inévitable de restructurer le marché intérieur de l'aviation pour renforcer sa compétitivité et minimiser l'injection de fonds publics... L'acquisition de Korean Air et l'expansion de ses routes, de sa flotte et de sa capacité donneront à la compagnie aérienne la compétitivité nécessaire pour concurrencer les méga-compagnies aériennes mondiales".