Transport : ITA devrait remplacer Alitalia à partir du 15 octobre

(Boursier.com) — L 'Italie devrait bien avoir une nouvelle compagnie nationale. Rome et Bruxelles ont en effet enfin trouvé un accord sur le lancement d'Italia Trasporto Aereo (ITA), qui a vocation à remplacer Alitalia. Ce transporteur sera pleinement opérationnel à partir du 15 octobre, a précisé dans un communiqué le Trésor transalpin, qui estime que cet accord "constructif et équilibré" ouvre la voie à l'augmentation de capital programmée. Alitalia cessera de son côté ses activités le 15 octobre et tous les passagers détenant des billets Alitalia pour voyager après cette date se verront proposer des alternatives.

L'année dernière, la coalition au pouvoir a mis en place un plan selon lequel la compagnie devait commencer à fonctionner début avril à la place d'Alitalia. Mais Bruxelles et Rome ont eu de longues discussions sur le sort d'Alitalia et de son successeur, exigeant qu'ITA soit indépendante de la première afin de ne pas être liée aux milliards d'euros d'aides d'État reçus par Alitalia ces dernières années.

"Avec l'ITA, une nouvelle compagnie aérienne italienne importante, avec des perspectives de développement significatives et capable d'être compétitive sur le marché national et international, est née", a déclaré le ministre des transports Enrico Giovannini.

Le ministère de l'Industrie a précisé que 2.800 salariés d'Alitalia pourraient être repris par ITA cette année et 5.750 de plus en 2022. Alitalia comptait quelque 11.000 salariés. ITA devrait fonctionner initialement avec une flotte de 52 appareils, avant de passer à 78 avions en 2022 lorsque des appareils de nouvelle génération rejoindront le groupe. D'ici à la fin de 2025, la flotte devrait passer à 105 avions, dont 81 seront de nouvelle génération (77% de la flotte).