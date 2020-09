Transport : Eurocontrol table sur 55% de vols en moins cette année en Europe

(Boursier.com) — Toujours pas d'amélioration en vue dans le ciel européen. Preuve en est, Eurocontrol vient à son tour de revoir à la baisse ses prévisions. L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne s'attend désormais à ce que le nombre total de vols réalisés en Europe en 2020 soit inférieur de 55% à celui de 2019, soit une baisse de 6 millions sur un an, et un million de vols de moins que prévu précédemment. Ce scénario pourrait se traduire par une perte totale potentielle totale de revenus d'environ 140 milliards d'euros en Europe en 2020 pour les compagnies aériennes, les aéroports et les ANSP (fournisseur de services de navigation aérienne).

Eamonn Brennan, directeur général d'Eurocontrol, a déclaré : "Nous faisons marche arrière et c'est vraiment inquiétant pour l'ensemble du secteur. Il y a un manque de coordination entre les États sur la manière de gérer les voyages aériens malgré les bons conseils de l'AESA (Agence européenne de la sécurité aérienn) et du CEPCM (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) ; il y a beaucoup de confusion et très peu de confiance des passagers ; et bien sûr, les cas de COVID-19 se multiplient en Europe. Notre nouveau 'scénario de situation actuelle' pourrait s'améliorer s'il y avait davantage de coordination entre les États sur la façon de gérer les voyages aériens grâce à des tests harmonisés et des critères d'évaluation épidémiologique communs. Cela donnerait une plus grande prévisibilité aux passagers, aux aéroports et aux compagnies aériennes. Dans le même temps, la situation pourrait s'aggraver si les États continuent à imposer des restrictions générales et des mesures de quarantaine - cette approche tue l'industrie du voyage et du tourisme. Nous saluons les propositions d'harmonisation de la Commission européenne et encourageons toutes les parties à les adopter".