Transport : du nouveau chez Fraikin UK

(Boursier.com) — Fraikin, leader de la location de camions commerciaux et industriels en Europe et pionnier des services intelligents de sous-traitance et de gestion de flotte, annonce la nomination de Darren Hall (53 ans) au poste de Directeur général de sa branche britannique à compter du 31 janvier 2020.

Darren Hall remplace Ed Cowell, l'ancien PDG de Fraikin UK, qui a quitté l'entreprise pour se consacrer à d'autres activités.

Darren Hall rejoint Fraikin UK après 5 ans passés en tant que Directeur général de Fraikin Dayim, développant avec succès l'activité de l'entreprise en Arabie Saoudite et dans les Etats Arabes Unis.