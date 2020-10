Transport : Cathay Pacific va supprimer 6.000 emplois

(Boursier.com) — Recapitalisé à hauteur de 5 milliards de dollars en juin dernier, Cathay Pacific Airways n'a d'autres choix que de tailler dans ses effectifs. Selon les informations obtenues par le 'South China Morning Post', la compagnie aérienne de Hong Kong va supprimer environ 6.000 emplois (dont 5.000 localement), soit 18% de ses équipes afin de faire face à la crise sans précédent qui secoue le transport aérien.

La firme avait déclaré en juin qu'elle revoyait sa stratégie à la lumière de la chute de la demande de voyages, avec des "décisions difficiles" qui seraient annoncées au cours du quatrième trimestre. Selon le journal, une annonce officielle devrait intervenir demain. Outre la baisse des effectifs, Cathay Pacific devrait également annoncer la suppression de sa marque régionale Cathay Dragon.

Le transporteur a récemment indiqué qu'il n'opérera qu'avec 10% de ses capacités pré-crise pour le reste de l'année et avec moins de 25% au premier trimestre 2021. En septembre, le groupe qui ne peut pas compter sur son trafic domestique pour assurer une activité minimale, a vu son trafic fondre de 98,1% avec seulement un peu plus de 47.000 personnes transportées contre plus de 35 millions à la même période l'an passé.