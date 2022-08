Transport : Cathay Pacific essuie de nouvelles lourdes pertes

(Boursier.com) — Cathay Pacific Airways continue à avoir la vie dure. Contrairement aux transporteurs occidentaux qui profitent à plein de la vigueur de la demande après deux années très difficiles, la compagnie basée à Hong Kong reste pénalisée par la situation sanitaire et la politique 'zéro covid' pratiquée en Chine comme l'illustre le nombre de passagers en juin, encore inférieur de 95,2% aux niveaux pré-pandémie.

Hong Kong est l'un des rares endroits au monde à toujours exiger des personnes arrivant sur son territoire qu'elles se mettent en quarantaine. Alors que les autorités locales ont annoncé plus tôt cette semaine que la mise en quarantaine obligatoire des voyageurs entrants sur son territoire sera réduite à trois jours à partir de vendredi, Cathay a appelé à une feuille de route claire visant à supprimer toutes les restrictions.

Le groupe aérien a dévoilé une perte de 5 milliards de dollars de Hong Kong (624,31 millions d'euros) pour le premier semestre, en amélioration par rapport à la perte de 7,57 Mds$HK essuyée sur la même période l'an dernier, pour un chiffre d'affaires en hausse de 17% à 18,6 Mds$HK, grâce à l'augmentation des ventes de billets et à une demande toujours forte de fret aérien.

Cathay Pacific a réaffirmé s'attendre à ce que sa capacité de transport de passagers atteigne 25% de ses niveaux d'avant la pandémie d'ici la fin de l'année, contre 11% en juin, et vise désormais un flux de trésorerie disponible positif. Par ailleurs, si le transporteur table globalement sur une amélioration de ses résultats financiers au second semestre par rapport au premier, l'ajout de vols est cependant limité par l'obligation qu'ont les équipages à passer trois jours en quarantaine dans des hôtels à leur retour. "Nous ne pourrons exploiter plus de capacité de vol que lorsque les restrictions de voyage strictes et les exigences de quarantaine applicables aux équipages basés à Hong Kong seront levées", a ainsi déclaré Patrick Healysid, le président de Cathay.

Au plus profond de la pandémie, Hong Kong a imposé 21 jours de quarantaine dans les hôtels et interdit les vols en provenance de plusieurs grands marchés, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.