Transport aérien : la reprise du trafic mondial est restée forte en septembre

(Boursier.com) — La reprise dans le transport aérien continue à être forte. Les données de l'Association internationale du transport aérien montrent ainsi que le trafic total (mesuré en passagers-kilomètres payants ou RPK) a augmenté de 57% en septembre par rapport à septembre 2021. À l'échelle mondiale, le trafic se situe désormais à 73,8% des niveaux de septembre 2019. Le trafic intérieur a progressé de 6,9% sur un an et représente 81% du niveau de septembre 2019, alors que le trafic international a bondi de 122,2%. Tous les marchés ont enregistré une forte croissance, menés par l'Asie-Pacifique.

"Même avec les incertitudes économiques et géopolitiques, la demande de transport aérien continue à reprendre du terrain. L'exception reste la Chine, qui poursuit une stratégie de zéro COVID, ce qui maintient les frontières largement fermées et crée une demande en dents de scie pour son marché intérieur, avec une baisse de 46,4 % en septembre par rapport à l'année précédente. Cela contraste fortement avec le reste de l'Asie-Pacifique qui, malgré les performances lamentables de la Chine, a enregistré une augmentation du trafic international de 464,8% sur un an", affirme Willie Walsh, directeur général de l'IATA.