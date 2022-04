Transport : 21 compagnies russes sur la 'liste noire' de l'UE

(Boursier.com) — La Commission européenne a ajouté 21 compagnies aériennes russes à sa liste de transporteurs interdits d'opérer sur le Vieux continent en raison du fait qu'elles ne respectent pas les normes de sécurité internationales.

"L'Agence fédérale russe du transport aérien a autorisé les compagnies aériennes russes à exploiter des centaines d'avions appartenant à des étrangers sans certificat de navigabilité valide. Les compagnies aériennes russes concernées l'ont sciemment fait en violation des normes de sécurité internationales applicables. Il s'agit non seulement d'une violation manifeste de la Convention relative à l'aviation civile internationale (la Convention de Chicago), mais aussi d'une menace immédiate pour la sécurité. Nous vivons dans le contexte d'une agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. Cependant, je tiens à ce qu'il soit parfaitement clair que cette décision n'est pas une nouvelle sanction contre la Russie; elle a été prise uniquement pour des raisons techniques et de sécurité. Nous ne mélangeons pas la sécurité avec la politique", a déclaré la commissaire aux transports Adina Valean.

La Commission a précisé qu'après l'ajout des 21 compagnies aériennes russes, parmi lesquelles Aeroflot et Rossiya Airlines, la liste noire de l'UE contient désormais 117 transporteurs.