TRANSITION : projet de lancement d'un SPAC européen dédié à la transition énergétique

(Boursier.com) — Xavier CAITUCOLI, Erik MARIS et Eiffel Essentiel SLP1 annoncent leur projet d'introduction dans les prochains jours de la société TRANSITION sur le Compartiment Professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris. TRANSITION, qui prend la forme d'un véhicule d'acquisition (dit "SPAC") nouvellement constitué et immatriculé en France, a pour objectif de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans le secteur de la transition énergétique.

L'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 va susciter un véritable big bang dans le secteur de l'énergie, comme cela vient d'être confirmé dans le dernier rapport de l'Agence Internationale de l'Energie. C'est la vision que partagent les trois fondateurs de TRANSITION, qui sont convaincus que la transition énergétique entre dans une nouvelle phase décisive qui va voir émerger un nouveau type d'acteurs, notamment en Europe.

Xavier CAITUCOLI, Erik MARIS et Fabrice DUMONTEIL (président d'Eiffel Investment Group) se connaissent depuis de nombreuses années et ont déjà travaillé ensemble, avec succès. Forts d' une connaissance et d'une expérience sectorielle approfondies et d'une grande complémentarité professionnelle, les fondateurs souhaitent acquérir une ou plusieurs sociétés reconnues dans le secteur de la transition énergétique et ayant son siège en Europe. L'objectif est de construire un nouvel acteur majeur, diversifié et intégré sur la chaîne de valeur, qui saura répondre aux enjeux et changements du secteur de l'énergie des trois prochaines décennies.

Au sein du Conseil d'administration de TRANSITION, les trois fondateurs se sont entourés d'experts reconnus en matière de développement durable et de transition énergétique en Europe : Marie-Claire Daveu (Directrice du Développement durable et des affaires institutionnelles de Kering), Colette Lewiner (administratrice indépendante), Christine Kolb (Associé Fondateur & Directrice du Développement de Sycomore AM), Béatrice Dumurgier (administratrice indépendante) et Monique

Nepveu (administratrice indépendante).

Pour Xavier CAITUCOLI, fondateur et PDG de Transition : "L'accélération inouïe que va connaître la transition énergétique dans les prochaines décennies va transformer profondément les acteurs du secteur. En nous associant avec Erik MARIS et Fabrice DUMONTEIL, nous rassemblons toutes les compétences afin d'aider un acteur de premier plan à se transformer en champion mondial."

Pour Erik MARIS, fondateur de Transition : "Nous sommes très heureux de nous introduire sur Euronext Paris et de défendre ainsi à la fois la position de la place parisienne en Europe mais aussi l'engagement de Paris pour devenir le coeur de la finance verte. Il nous semble essentiel, dans cette nouvelle phase où les subventions publiques ne pourront plus seules assurer son financement, de mettre la finance au service de la transition energétique."

Pour Fabrice DUMONTEIL, président d'Eiffel Investment Group, fondateur de Transition : "A travers notre fonds Eiffel Essentiel SLP dédié à la transition énergétique, l'équipe d'Eiffel Investment Group est très enthousiaste à l'idée de mettre au service de Transition le savoir-faire qu'elle a acquis dans le secteur depuis plus de 10 ans."