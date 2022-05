Transformation du site industriel Auto Châssis International à Lyon : BNP Paribas Immobilier et Ginkgo lauréats

(Boursier.com) — BNP Paribas Immobilier et Ginkgo sont lauréats de la consultation visant à transformer le site industriel Auto Châssis International (dit ACI), lancée en décembre 2021 par le groupe Renault en partenariat avec la ville de Villeurbanne et la Métropole de Lyon.

Le terrain, qui appartient au groupe Renault, accueillera un nouveau quartier mixte dans les prochaines années, avec un parc public de plus de 2 hectares et permettra le passage de la future ligne de tramway T6 nord. Le site, d'une superficie de 5 hectares, est situé entre le campus de la Doua et le quartier des Gratte-Ciel, à Villeurbanne.

Acheté par le groupe Renault en 1970 pour la fabrication de pièces automobiles, le site a progressivement transféré ses activités à partir de 2019.

Dès juin 2021, la Métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne ont engagé un travail partenarial avec Renault dans l'objectif de valider un projet urbain équilibré et ambitieux pour le secteur.