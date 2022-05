Toyota Motor : la flambée des coûts va fortement peser sur les bénéfices

(Boursier.com) — Toyota Motor anticipe une baisse de 20% de son profit opérationnel sur son nouvel exercice fiscal, l'augmentation "sans précédent" des coûts de logistique et des matières premières effaçant totalement les bénéfices issus de la dépréciation du yen. Le premier constructeur automobile mondial en termes de ventes estime ainsi que son résultat opérationnel devrait atteindre 2.400 milliards de yens sur l'exercice clos fin mars 2023, contre près de 3.000 MdsY sur le précédent exercice, et 3.400 MdsY de consensus. Et ce malgré des ventes attendues en hausse d'environ 5% à 33.000 milliards de yens.

Le fabricant de la Toyota Corolla a précisé s'attendre à ce que les coûts des matières premières soient multipliés par plus de deux à 1.450 MdsY (10.58 milliards d'euros) sur l'exercice. L'activité devrait malgré tout rester très dynamique dans la mesure où Toyota prévoit une nette augmentation de ses ventes mondiales de véhicules, avec un objectif de 10,7 millions d'unités.

Malgré ce contexte défavorable, Toyota a annoncé son intention de racheter jusqu'à 200 milliards de yens de ses propres actions, soit environ 1% des actions en circulation.