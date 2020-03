Tourisme : Trump envoie le secteur au tapis, Air France KLM et Accor s'effondrent

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les dernières décisions de Donald Trump pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus outre-Atlantique provoquent une véritable onde de choc sur les marchés ce matin. Le compartiment du tourisme et des loisirs est particulièrement touché avec un indice Stoxx 600 'travel and leisure' qui plonge de plus de 8% à l'ouverture, au plus bas depuis octobre 2013.

Le président américain a annoncé l'interdiction aux ressortissants des vingt-six pays européens de l'espace Schengen de se rendre aux Etats-Unis, pour une durée de 30 jours à compter de vendredi minuit. Un énorme coup dur pour les compagnies aériennes, autant européennes qu'américaines d'ailleurs, dans la mesure où l'axe transatlantique est un des plus lucratifs pour le secteur. Incotable à l'ouverture, Air France KLM décroche de 17% à 4 euros. Ailleurs en Europe, Lufthansa chute de 10% alors qu'IAG s'effondre de 11%.

D'autres valeurs de l'industrie touristique sont particulièrement chahutées à Paris à l'image d'Accor qui plonge de 12,5%, de Groupe ADP qui trébuche de 14% ou d'Europcar qui perd 11,8%. Une liste loin d'être exhaustive.