TME Pharma : du nouveau pour les patients atteints de glioblastome

(Boursier.com) — TME Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), a annoncé aujourd'hui une mise à jour clinique sur la survie des patients atteints de glioblastome nouvellement diagnostiqué dans le bras d'expansion GLORIA évaluant NOX-A12, l'inhibiteur de CXCL12 de TME Pharma, en association avec la radiothérapie standard et l'anti-VEGF, le bevacizumab.

Après 12 mois d'étude (médiane), 83% des patients (5 sur 6) sont toujours en vie. Si le traitement ou le suivi de ces patients se poursuit, la survie médiane globale n'a pas encore été atteinte. Le délai de 12 mois est un point de repère important pour l'évaluation puisqu'il dépasse la survie attendue d'environ 10 mois pour les patients ayant des tumeurs non méthylées MGMT et une résection incomplète.

"Nous sommes heureux de constater que les données issues du bras d'expansion avec NOX-A12 et le bevacizumab continuent de confirmer notre approche. Avec cette tendance, nous nous attendons à ce que NOX-A12 en association avec le bevacizumab surpasse le traitement avec NOX-A12 seul, pour lequel nous avons obtenu une survie médiane globale de 12,7 mois. Nous continuerons à fournir des mises à jour cliniques au fur et à mesure de la maturation des données et nous sommes impatients de communiquer des données de survie actualisées au bout de 15 mois que nous souhaitons présenter lors d'un congrès scientifique international", a déclaré Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma.