Tivoly : Réalisation de l'acquisition par Peugeot Frères Industrie d'un bloc majoritaire au capital

(Boursier.com) — Peugeot Frères Industrie et la famille Tivoly annoncent l'acquisition d'une participation majoritaire par Peugeot Frères Industrie dans Holding Tivoly, ainsi que l'acquisition en direct d'actions Tivoly S.A. par Holding Tivoly auprès de certains membres de la famille Tivoly.

Holding Tivoly est l'actionnaire majoritaire de la société Tivoly S.A, leader français du marché de l'outil coupant, dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext Growth.

Conformément aux accords préliminaires qui ont été conclus le 2 février 2022 et qui ont fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 3 février, les opérations suivantes ont donc été réalisées sur la base d'un prix de 42,05 euros par action Tivoly S.A :

1/ Acquisition par Peugeot Frères Industrie de 8.401 actions ordinaires de Holding Tivoly auprès des membres de la Famille Tivoly, correspondant à 78,08% du capital et des droits de vote de Holding Tivoly, qui elle-même détient 777.307 actions ordinaires de Tivoly S.A. (représentant à ce jour environ 70,15% de son capital social et 77,78% de ses droits de vote théoriques), le solde des actions de Holding Tivoly restant détenues par Monsieur Jean-François Tivoly ; et

2/ Acquisition hors marché par Holding Tivoly de 32.806 actions ordinaires Tivoly S.A. détenues en direct par certains membres de la famille Tivoly, correspondant à 2,96% de son capital social et 1,67% de ses droits de vote théoriques.

Peugeot Frères Industrie, qui détient donc à présent indirectement 73,12% du capital de Tivoly S.A., déposera courant avril 2022 via Holding Tivoly un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde du capital de Tivoly S.A. au même prix de 42,05 euros par action.

Le prix de l'Offre de 42,05 euros par action extériorise une prime de +106,1% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'entrée en négociations exclusives (3 février 2022), de +111,5% par rapport au cours de clôture sur la moyenne pondérée par les volumes des trois derniers mois précédant cette annonce, et de +105,6% par rapport au cours de clôture sur la moyenne pondérée par les volumes des six derniers mois précédant cette annonce. Le prix final de l'Offre a été ajusté à la hausse par rapport à l'estimation donnée dans le communiqué de presse en date du 3 février 2022 en fonction de certains éléments de dette nette et de BFR de Tivoly S.A. au 31 décembre 2021, désormais disponibles.

Si les conditions réglementaires sont remplies à l'issue de l'Offre, Holding Tivoly a l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire des titres de Tivoly S.A aux mêmes conditions financières que celles de l'Offre.

Préalablement à l'acquisition de ce bloc, le conseil d'administration de Tivoly S.A. a, lors de sa réunion du 15 mars 2022, désigné le cabinet CROWE HAF représenté par Monsieur Olivier Grivillers en qualité d'expert indépendant, en application de l'article 261-1 I et II du règlement général de l'AMF, étant précisé que l'AMF a confirmé sa non-opposition à cette nomination.

Lors de cette même séance, le conseil d'administration a apporté à l'unanimité son soutien au principe de l'Offre, étant précisé qu'il sera amené à rendre un avis motivé après l'émission de son rapport par l'Expert Indépendant. Le rapport de l'Expert Indépendant et l'avis motivé du conseil d'administration de Tivoly S.A. figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par Tivoly S.A. et soumis au visa de l'AMF selon les modalités prévues par la réglementation applicable.