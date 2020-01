Tiller enrichit son écosystème et lance 'Tiller Pay'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La scale-up entend concurrencer les banques traditionnelles avec sa nouvelle offre de TPE, Tiller Pay

Tiller est un écosystème Business & Tech qui propose à plus de 8.500 restaurateurs-entrepreneurs et commerçants locaux, les outils et le soutien nécessaire pour développer leur commerce et croître avec succès.

Tiller enrichit son écosystème et lance Tiller Pay, une nouvelle solution de paiement. "Tiller Pay est un terminal de paiement accessible à tous, aussi robuste que celui que fournirait un organisme bancaire, mais avec une mise en service rapide et une interface de gestion intuitive, performante et modulable" explique l'établissement.

Depuis 2014, Tiller accompagne les commerçants au quotidien via des dispositifs qui leur donnent accès à une vision globale de leur affaire. Avec Tiller Pay, la start-up a pour ambition de s'imposer comme le partenaire digital et financier incontournable du commerce de proximité.

"Après avoir atteint le stade de 1,5 milliard d'euros de transactions effectuées via Tiller, la création d'une solution de paiement s'inscrit dans une suite logique pour constituer un arsenal complet de services à destination des commerçants. Par le passé, nous avons essayé d'intégrer d'autres offres de paiement à l'écosystème Tiller, mais nous avons constaté qu'elles étaient inadaptées et que de manière globale, le marché du TPE souffrait d'une forte opacité - tout particulièrement en matière de tarifs -, et d'un délai d'équipement bien trop long pour pouvoir répondre aux attentes des commerçants que nous accompagnons. Tiller Pay est un outil performant et personnalisable qui, comme tous les outils de notre Suite, a pour vocation de simplifier la vie des commerçants et de les aider à se consacrer pleinement à leur passion" explique Dimitri Farber, Directeur général de Tiller.