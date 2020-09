Tikehau Capital : résultats du premier semestre 2020

Tikehau Capital : résultats du premier semestre 2020









(Boursier.com) — Tikehau Capital annonce des actifs sous gestion de 25,7 MdsE au 30 juin, en croissance de +9,8% sur douze mois avec une bonne dynamique commerciale au premier semestre 2020 dans l'activité de gestion d'actifs, forte d'une collecte nette solide de +1,1 MdE sur la période.

La croissance des revenus est de +16,3% pour l'activité de gestion d'actifs sur le premier semestre, avec un taux de commissionnement moyen en forte et constante croissance de 0,94% contre 0,84% un an plus tôt.

Le résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs est de 28,6 ME, en croissance de +39,5% sur un an, avec un taux de marge opérationnelle de 32,4% pour cette activité, en progression de +5,4 points.

Le résultat opérationnel des activités d'investissement a été impacté par des effets de marché négatifs, dans un contexte particulièrement perturbé au premier semestre.

De nombreux succès ont été enregistrés en juillet 2020, permettant de comptabiliser 1,6 MdE d'encours supplémentaires

L'objectif d'actifs sous gestion à fin 2020 est de plus de 27,5 MdsE avec la confirmation des objectifs organiques à horizon 2022.

Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital, a déclaré : "Le premier semestre de l'exercice 2020 a apporté de nouvelles preuves de la pertinence de la stratégie de développement de Tikehau Capital dans le domaine de la gestion d'actifs, dont la contribution aux revenus et aux résultats du Groupe est en croissance. Nos performances dans ce domaine sont restées solides et affichent une progression notable, dans un contexte pourtant particulièrement difficile et instable marqué par la pandémie de Covid-19. Nous restons donc mobilisés pour garantir la sécurité de tous nos collaborateurs et pour que le retour à la normale puisse s'effectuer dans les meilleures conditions sanitaires et opérationnelles, dans une activité où préserver le lien entre les équipes et nouer des relations durables et de confiance avec nos clients sont des facteurs clés de succès."

Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital, a ajouté : "Le résultat opérationnel de notre activité de gestion d'actifs progresse fortement avec, d'une part, des revenus en nette augmentation sur un an, tant en valeur absolue que rapportés aux encours sous gestion et, d'autre part, une profitabilité opérationnelle qui enregistre une progression significative. L'activité d'investissement a, quant à elle, été impactée par le contexte de marché volatile du premier semestre. Tikehau Capital a cependant maintenu une politique de rotation active de son portefeuille, tout en accroissant son exposition aux fonds gérés par le Groupe, conformément à sa stratégie d'alignement d'intérêts. Pour y parvenir, Tikehau Capital s'appuie sur une structure financière solide, en soutien de sa stratégie de croissance, qui lui permet d'envisager avec confiance la poursuite de son développement."

Au 30 juin 2020, les encours de l'activité de gestion d'actifs de Tikehau Capital s'élèvent donc à 24 MdsE, en croissance de +2,8 MdsE sur douze mois (+13,2%). Sur le premier semestre, la progression s'élève à +1,7% (+400 ME), grâce à une collecte nette solide à hauteur de +1.100 ME en dépit d'un contexte économique et sanitaire particulièrement dégradé.

La performance commerciale réalisée sur les 6 premiers mois de l'année est notamment due au dynamisme des activités immobilières et de 'private equity', qui représentent environ 80% de la collecte nette du semestre, améliorant ainsi le business mix du Groupe et sa génération de revenus. Les distributions sont d'environ -500 ME sur le premier semestre, principalement dans les activités de dette privée, et les effets de marché, pour la plupart enregistrés au sein des activités capital markets strategies, sont de -200 ME, dans un contexte de forte dégradation macroéconomique liée à la pandémie de Covid-19.

Tikehau Capital dispose d'un bilan robuste qui lui permet de poursuivre les investissements dans ses propres fonds ainsi que de saisir des opportunités de croissance externe dans le domaine de la gestion d'actifs alternatifs, conformément à sa stratégie.

Au 30 juin 2020, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 2,8 MdsE, contre 3,1 MdsE au 31 décembre 2019. Cette évolution sur les 6 premiers mois de l'année est à mettre au regard du niveau de résultat net part du Groupe généré sur la période.

Le portefeuille d'investissements du Groupe au 30 juin 2020 s'élève à 2,4 MdsE (contre 2,3 MdsE au 31 décembre 2019). Au sein de ce portefeuille, les investissements du Groupe dans ses propres stratégies atteignent 1,5 MdE au 30 juin 2020, à comparer à 1,2 MdE au 30 juin 2019 et à 1,4 MdE à fin décembre 2019, représentant ainsi 65% du portefeuille à fin juin 2020, contre 49% un an plus tôt et 61% à fin décembre 2019. Cette part des investissements dans les lignes de métier du Groupe a vocation à continuer à augmenter dans les prochaines années en lien avec la stratégie de Tikehau Capital et au rythme des lancements de fonds à venir. Le Groupe est particulièrement bien positionné pour réaliser son objectif consistant à porter la part de ses propres stratégies au sein de son portefeuille d'investissements entre 65% et 75% à l'horizon 2022.

Depuis le 1er janvier, Tikehau Capital a également poursuivi activement la rotation de son portefeuille d'investissements directs. Ainsi, le Groupe a profité des conditions de marché pour procéder à la cession de 54% de sa participation dans la société de gestion allemande DWS, générant un produit de cession total de 110 ME. Tikehau Capital et DWS poursuivent par ailleurs le déploiement de leur partenariat stratégique, dont l'esprit et la nature restent inchangés à la suite de cette opération, avec plusieurs initiatives et projets communs actuellement en cours de développement. Le Groupe a également obtenu au cours du mois d'août 2020 le remboursement du prêt de 115 ME consenti début 2018 à Conforama (acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe), porté en partie par le bilan de Tikehau Capital et en partie par plusieurs fonds gérés par le Groupe.

Au 30 juin 2020, le Groupe affichait une position de trésorerie consolidée de 878 ME contre 1,3 MdE au 31 décembre 2019. Cette évolution reflète notamment les investissements

Tikehau Capital se distingue par des notations ESG de qualité reconnaissant la pertinence de sa démarche.

Programme de rachat d'actions

Tikehau Capital proroge jusqu'au 31 décembre 2020 le mandat confié à un prestataire de services d'investissement portant sur le rachat d'actions dans le cadre de son programme de rachat autorisé par l'Assemblée générale annuelle du 19 mai 2020. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être remises dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport, dans la limite de 5% du capital social conformément à la loi. Les termes du programme de rachat d'actions demeurent inchangés. Le descriptif du programme de rachat d'actions (figurant au paragraphe 8.3.4 du Document d'enregistrement de Tikehau Capital déposé par l'Autorité des marchés financiers le 14 avril 2020 sous le

Perspectives

Après un premier semestre au cours duquel la contribution de l'activité de gestion d'actifs aux revenus et aux résultats a fortement progressé, le Groupe reste mobilisé sur la suite de l'année 2020 afin de :

-Poursuivre la croissance de ses fonds amiraux, en cours de levée ;

-Élargir son offre en lançant de nouvelles stratégies ;

-Renforcer sa plateforme de gestion d'actifs, notamment grâce aux acquisitions réalisées ces dernières années.

Au cours des prochains mois, Tikehau Capital poursuivra en effet la commercialisation des fonds en cours de levée dans les domaines du private equity (transition énergétique, capital croissance, aéronautique et medtech), de la dette privée (direct lending, impact lending) ou encore des situations spéciales. Dans le domaine des capital markets strategies, le Groupe poursuivra la commercialisation de ses fonds flexibles et obligataires, avec notamment le fonds obligataire daté Tikehau 2027, lancé début juin 2020.

Tikehau Capital se fixe ainsi pour objectif d'atteindre plus de 27,5 MdsE d'actifs sous gestion à fin 20205, et confirme ses objectifs structurants à horizon 2022, visant à atteindre plus de 35 MdsE d'actifs sous gestion et à générer plus de 100 ME de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.

Agenda

5 novembre 2020 : Actifs sous gestion à fin septembre 2020

11 février 2021 : Actifs sous gestion à fin décembre 2020

18 mars 2021 : Résultats annuels 2020.