Tikehau Capital : rapprochement du SPAC Pegasus Entrepreneurs avec FL Entertainment

(Boursier.com) — Tikehau Capital annonce que Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe (Pegasus Entrepreneurs), le SPAC dont le Groupe est sponsor et qui cible des entreprises européennes entrepreneuriales en forte croissance, a conclu un accord de rapprochement avec FL Entertainment, groupe mondial de divertissement spécialisé dans la production et la distribution de contenus ainsi que les paris sportifs en ligne.

Cette transaction permettra la cotation de FL Entertainment sur Euronext Amsterdam et représente une opportunité unique pour FL Entertainment de mettre en oeuvre sa vision de croissance et de consolidation sur ses deux activités en tant que société cotée.

Les termes de l'opération représentent une capitalisation boursière pro forma de 4,1 MdsE et une valeur d'entreprise pro forma de 7,2 MdsE.

FL Entertainment est contrôlée par Financière Lov et dirigé par Stéphane Courbit, entrepreneur pionnier dans l'industrie du divertissement. Les activités de FL Entertainment se concentrent autour de deux activités, Banijay Group ("Banijay") et Betclic Everest Group ("Betclic"). Banijay est le premier producteur indépendant de contenus au monde, et regroupe plus de 120 sociétés de production dans 22 pays. Betclic est la plateforme de paris sportifs qui connaît la croissance la plus rapide en Europe et qui a construit des positions de leader sur des marchés attractifs, notamment en France, au Portugal, en Italie et en Pologne.

FL Entertainment a généré un chiffre d'affaires d'environ 3,5 MdsE et un EBITDA ajusté d'environ 609 ME en 2021.

Pegasus Entrepreneurs a été lancé par Tikehau Capital aux côtés des co-sponsors Financière Agache, Pierre Cuilleret son CEO, et Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi. Fin 2021, Pegasus Entrepreneurs avait levé 210 millions d'euros au travers d'un placement privé. À ce jour, plus de 620 ME d'engagements auprès de FL Entertainment ont été sécurisés, comprenant environ 220 ME au travers d'un Private Investment in Public Equity (PIPE), 50 ME supplémentaires investis par Tikehau Capital et Financière Agache dans le cadre de leur engagement inconditionnel d'acquisition à terme conclu au moment de l'introduction en bourse de Pegasus Entrepreneurs, 250 ME investis par l'actionnaire de contrôle Financière Lov (contrôlée par Stéphane Courbit) et plus de 100 ME de Pegasus Entrepreneurs sécurisés au travers d'engagements fermes.

Ce succès conforte la stratégie de Tikehau Capital dans le domaine des SPACs.