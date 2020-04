ThomasLloyd lance avec SolarArise la construction d'une nouvelle centrale solaire en Inde

(Boursier.com) — La société d'investissement ThomasLloyd, principal actionnaire de SolarArise, développeur indien qui planifie, construit et exploite des parcs solaires, annonce la construction d'une nouvelle centrale solaire de 75 Mégawatts (MW) dans l'Uttar Pradesh, état du nord de l'Inde le plus peuplé avec environ 230 millions d'habitants.

L'investissement de ce projet s'élève à 34,9 ME (38 M USD). Le financement est assuré par le biais d'un emprunt avec Power Finance Corporation Limited, entreprise nationale indienne et leader des prêts dans le secteur de l'électricité.

Le projet devrait permettre de fournir de l'électricité renouvelable et moins chère à près de 110.000 personnes. Il contribue a? l'objectif élevé de l'Inde de réduire d'ici 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 à 35% par rapport au niveau de 2005 en développant la part des e?nergies propres dans son mix e?nerge?tique pour diminuer sa dépendance au charbon.

Les travaux de la centrale vont générer au plus fort de la construction, la création de 490 emplois locaux. Pendant la période d'exploitation de la centrale, ce sont environ 70 emplois temps plein qui seront créés directement, générant des retombées économiques importantes et la création de nombreux emplois indirects stables.

Investisseur majeur dans les infrastructures énergies renouvelables en Asie, ThomasLloyd a augmenté la capacité de production d'énergie renouvelable installée par SolarArise en Inde de 130 MW à 309 MW et vise 1,5 gigawatts (GW), grâce à 30 nouvelles centrales de grande taille, pour un investissement total estimé à 950 millions d'euros.