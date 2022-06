TheraVet prévoit désormais un retard de plusieurs mois dans le développement de VISCO-VET

(Boursier.com) — La société TheraVet a annoncé que sa trésorerie disponible au 30 juin 2022 s'élève à 3,5 ME contre 7,25 ME au 30 juin 2021, permettant de couvrir encore 2 années d'activités opérationnelles.

La prochaine étape clé de TheraVet sera d'étendre la commercialisation de BIOCERA-VET à l'Allemagne, le plus grand marché européen des animaux de compagnie, avec environ 25 millions de chiens et de chats. Dans une démarche d'amélioration continue de son portefeuille, la société poursuivra le développement de BIOCERA-VET associé à des antibiotiques et préparera la commercialisation de cette nouvelle formulation plus tard dans l'année. Comme pour les objectifs de ventes et de revenus, ces étapes pourraient être affectées par les conditions géopolitiques et socio-économiques actuelles, mais la société reste néanmoins confiante dans sa capacité à atteindre ses objectifs.

TheraVet poursuit ses efforts concernant l'étude clinique pivot européenne évaluant VISCO-VET dans l'ostéoarthrite chez le chien mais l'autorisation de l'étude clinique par les autorités compétentes est arrivée tardivement. La mise en place et le démarrage des sites au Portugal et en Pologne sont désormais terminés. Cependant, les retards dans le recrutement des patients communiqués dans le rapport annuel publié le 6 avril 2022 ne se résorbent que très lentement. En effet, malgré la mise en place de mesures correctives, le taux de recrutement n'atteint pas encore l'objectif fixé. En Pologne, un des principaux pays recruteur, la proximité du pays avec l'Ukraine et l'afflux massif de réfugiés peuvent certainement en être la cause principale. Dans les autres pays, comme l'ont rapporté les vétérinaires, c'est la charge de travail de routine anormalement élevé en raison de l'augmentation significative du nombre d'animaux de compagnie et de leur traitement depuis la période de la pandémie de COVID qui ne permet pas d'augmenter le temps consacré aux études cliniques. Par conséquent, TheraVet prévoit désormais un retard de plusieurs mois dans le développement de VISCO-VET par rapport au plan initial.