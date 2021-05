TheraVet lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Bruxelles et Paris

(Boursier.com) — TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale, annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur les marchés Euronext Growth Bruxelles et Paris.

-Prix de l'Offre à Prix Ferme : 9,60 euros euros par action

-Taille initiale de l'Offre : augmentation de capital de 6 ME pouvant être portée à un maximum d'environ 7,9 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation

-Période de l'Offre : du 26 mai au 10 juin 2021 pour l'Offre au Public en France et pour le Placement Global

-Engagements de souscription pour un montant d'environ 1,7 ME

-Titres éligibles aux réductions d'impôt (PEA et PEA-PME).

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires en santé animale. La société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies ostéoarticulaires.

"La santé des animaux de compagnie est au coeur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire" commente la direction.