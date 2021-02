Theravectys annonce une levée de fond de 16,5 millions d'Euros

(Boursier.com) — La biotech française Theravectys, pionnière mondiale de la technologie des vecteurs lentiviraux, annonce le bouclage d'une levée de fond de 16,5 millions d'Euros. Ce financement a pour but principal de conduire une série d'essais cliniques sur l'homme de plusieurs de ses candidats vaccins, notamment contre les cancers oropharyngés (HPV), du col de l'utérus et de la prostate, ainsi qu'un candidat-vaccin contre le SARS-CoV2 (Covid-19) administrable par voie nasale.

Ces vaccins, basés sur une plate-forme de vecteurs lentiviraux brevetée, suscitent une réponse immunitaire cellulaire efficace et sans équivalent par transduction directe in vivo (transfert de gènes) de cellules dendritiques. "Ces développements font suite à un essai clinique de phase 1 chez l'homme d'un candidat-vaccin contre le VIH qui a démontré avec succès son innocuité, et plusieurs séries d'essais précliniques qui ont prouvé une efficacité remarquable dans un grand nombre de maladies présentement sans remède" commente l'entreprise.

"Notre objectif est de transformer profondément la santé mondiale par le développement de vaccins prophylactiques et thérapeutiques basés sur nos vecteurs lentiviraux, et ce financement est une étape supplémentaire vers ce but. Notre technologie est de nature à révolutionner l'immunothérapie et résoudre des problèmes de santé publique jusqu'ici insolubles" commente Ye Tian, directeur général de Theravectys.