Theranexus : du nouveau pour son candidat médicament THN201

Theranexus : du nouveau pour son candidat médicament THN201









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce les résultats de son étude de Phase 1b chez le sujet sain établissant le profil pharmacologique de son candidat médicament THN201 en comparaison avec le traitement de référence des troubles neurocognitifs dans la maladie d'Alzheimer.

Le THN201 est une combinaison propriétaire associant le donépézil (première ligne de traitement dans la prise en charge des troubles neurocognitifs de la maladie d'Alzheimer) et la méfloquine, médicament enregistré repositionné à faible dose pour agir sur l'interface neurone-glie.

Les résultats mettent en évidence un élargissement du profil pharmacologique du THN201 par rapport au donépézil seul. Cet élargissement s'opère de façon cohérente au profit d'une plus forte fluidité mnésique documentée par la batterie de tests CDR (Cognitive Drug Research computerized assessment) et d'une plus forte activité Gamma mesurée par EEG quantifié relative à l'activité cognitive.

Les données sur les autres paramètres pharmacologiques mesurés montrent un profil similaire entre le THN201 et le donépézil.