Theraclion : des ventes très impactées par la pandémie

Crédit photo © Theraclion

(Boursier.com) — Theraclion , une société innovante spécialisée dans le développement d'équipements médicaux pour le traitement par échothérapie, notamment des varices, annonce un chiffre d'affaires pour l'année 2020 de 744 kE en 2020, soit une baisse de -73% par rapport à 2019.

Les revenus récurrents constitués de la vente de consommables et de services ont atteint 467 kE, en croissance de +8%. Un système a été vendu en 2020 contre onze en 2019.

Stratégie de déploiement 2021

Sonovein S, la dernière génération de systèmes Sonovein (marquage CE obtenu en octobre 2020), conforte la position de Sonovein comme une alternative solide dans le traitement des varices. Il permet un traitement non chirurgical ambulatoire plus rapide et sans anesthésie.

Depuis le mois d'octobre, la société a fait des progrès significatifs dans sa stratégie de déploiement. Pour 2021, elle prévoit de se développer davantage dans de nouveaux territoires, notamment en Asie. Theraclion augmentera également de manière significative les installations de Sonovein S chez des key opinion leaders. Une fois équipés, leurs centres d'excellence sont le relais de cette technologie vers le reste du marché. Sonovein S deviendra alors progressivement le traitement de référence pour les patients souffrant d'insuffisance veineuse chronique.

Par ailleurs, le professeur Mark Whiteley, chirurgien veineux britannique de renom, a présenté d'excellents résultats d'efficacité à 6 mois à l'American Vein & Lymphatic Society (AVLS). Deux Sonovein S sont installés à date au Royaume-et en Autriche.

Situation financière

La société indique disposer des moyens financiers nécessaires à l'exécution de sa stratégie. Elle a levé 3,0 millions d'euros au 4e trimestre auprès d'investisseurs et a obtenu la confirmation de prêts PGE supplémentaires de 1,5 ME de BPI France et du CIC.

L'activité subit la crise sanitaire mondiale

Les traitements d'échothérapie, qui ne sont pas qualifiés de procédure d'urgence, ont été suspendus la majeure partie de l'année dans la plupart des pays en raison de la COVID 19. En dépit de ces conditions, l'essai clinique du Sonovein S a pu être mené à bien et la solution commercialisée à Londres.

Les limitations de déplacements, et les restrictions de rassemblements ont réduit sévèrement les contacts commerciaux. De nombreux hôpitaux se sont concentrés uniquement sur le traitement de la COVID 19 et ont dû cesser de s'intéresser aux nouveaux équipements. Cependant, les discussions et la construction de pipelines se sont poursuivies. L'impact sur les activités de Theraclion, presque toujours internationales, a été important, sans empêcher les préparatifs pour le développement commercial de 2021.

Theraclion a repris son développement commercial et a accéléré ses efforts auprès des acheteurs potentiels de la technologie au cours des 3e et 4e trimestres. Une reprise progressive des traitements et une augmentation des commandes de consommables et de systèmes ont également eu lieu au cours du second semestre de l'année 2020.