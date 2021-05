The Honest : grands débuts à Wall Street pour la société de Jessica Alba

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est le grand jour pour Jessica Alba et sa société The Honest. L'entreprise de produits de beauté et de soins personnels fondée par l'actrice en 2011 fait ses débuts à Wall Street ce mercredi. Le groupe californien a levé 413 millions de dollars lors de cette IPO, en vendant 25,8 millions d'actions à 16 dollars pièce. De quoi valoriser The Honest près de 1,5 milliard de dollars. Honest est devenue au fil des années une marque reconnu au niveau national et a conclu des partenariats avec des géants du commerce de détail, dont Target et Amazon.com. En forte croissance, la société n'est toujours pas rentable. L'an passé, elle a essuyé une perte de 14,5 M$ pour des revenus de 300,5 M$, en hausse de 28%.

D'après les dernières indications, le titre, coté sur le Nasdaq sous le mnémo HNST, devrait ouvrir à 19$.