The Babel Community et la Banque des Territoires renforcent leur partenariat

(Boursier.com) — La Banque des Territoires et The Babel Community s'associent pour développer un premier portefeuille de 6 résidences de coliving d'une valeur de plus de 200 ME avec comme objectif principal de faciliter la mobilité professionnelle et le logement des jeunes actifs.

Les deux entités, qui avaient déjà initié un partenariat dans le cadre du développement de 2 résidences de coliving The Babel Community à Marseille et à Grenoble (livraisons en 2021 et 2022), concluent une coentreprise en vue de développer 4 nouvelles résidences à Paris, Lille, Bordeaux et Aix-en-Provence, ce qui porte à 6 le nombre de résidences en portefeuille.

Ce partenariat permet à The Babel Community d'accélérer son développement sur l'ensemble du territoire français afin d'atteindre son objectif de 25 résidences en 2025, soit plus de 6.000 occupants. La Banque des Territoires renforce quant à elle son engagement pour des territoires plus attractifs grâce au développement de nouveaux usages hôteliers. Ce partenariat s'inscrit également dans sa volonté d'accompagner la mobilité professionnelle et le logement des jeunes actifs. Cette offre va permettre d'accroitre la mobilité des 18-34 ans qui sont 71 % à déclarer qu'ils aimeraient être plus mobiles si les démarches étaient plus faciles (étude réalisée en juillet 2020 par Yougov et The Babel Community).

The Babel Community, pionnier du Coliving en France, développe et exploite depuis 2017 des résidences hybrides de 4.000 à 15.000 m2 au coeur des villes. Des lieux de vie composés de logements plug & play en Coliving et d'espaces de travail flexibles en Coworking autour desquels se déploient des espaces mutualisés (restaurant, salle de fitness, cinéclub...). Le tout associé à un écosystème de services et de loisirs pour faciliter la vie et favoriser les rencontres.