The Babel Community et la Banque des Territoires renforcent leur partenariat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque des Territoires et The Babel Community s'associent pour développer un premier portefeuille de 6 résidences de coliving d'une valeur de plus de 200 ME avec comme objectif principal de faciliter la mobilité professionnelle et le logement des jeunes actifs.

Les deux entités, qui avaient déjà initié un partenariat dans le cadre du développement de 2 résidences de coliving The Babel Community à Marseille et à Grenoble (livraisons en 2021 et 2022), concluent une coentreprise en vue de développer 4 nouvelles résidences à Paris, Lille, Bordeaux et Aix-en-Provence, ce qui porte à 6 le nombre de résidences en portefeuille.

Ce partenariat permet à The Babel Community d'accélérer son développement sur l'ensemble du territoire français afin d'atteindre son objectif de 25 résidences en 2025, soit plus de 6000 occupants. La Banque des Territoires renforce quant à elle son engagement pour des territoires plus attractifs grâce au développement de nouveaux usages hôteliers. Ce partenariat s'inscrit également dans sa volonté d'accompagner la mobilité professionnelle et le logement des jeunes actifs. Cette offre va permettre d'accroitre la mobilité des 18-34 ans qui sont 71 % à déclarer qu'ils aimeraient être plus mobiles si les démarches étaient plus faciles (étude réalisée en juillet 2020 par Yougov et The Babel Community).

"En contribuant au déploiement d'une offre hotellière et de restauration, innovante, qui répond aux attentes d'un large spectre de clientèle, la Banque des Territoires répond pleinement à sa mission d'être au service de territoires plus attractifs. Par ailleurs, le renforcement de ce partenariat, déjà engagé avec les résidences The Babel Community de Marseille et de Grenoble, permet le développement d'un nouvel opérateur et contribue ainsi aux objectifs du "plan de relance tourisme" national en réponse à la crise sanitaire" précise Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires.

"Nous sommes heureux de finaliser ce partenariat avec la Banque des Territoires. Cela va nous permettre d'accélérer le développement de notre offre sur l'ensemble du territoire français" déclare Benoît Jobert co- fondateur de The Babel Community. "Les nouveaux modes de vie et de travail ont fait évoluer les besoins en matière de logement, notamment auprès des jeunes actifs. Il est donc primordial de mettre en adéquation l'offre locative avec leurs attentes et donner ainsi un nouveau souffle d'attractivité aux centres urbains".

En agissant comme investisseurs de long terme, la Banque des Territoires et The Babel Community garantissent aux collectivités territoriales des solutions pérennes sur un marché locatif en manque d'offre à destination des jeunes actifs.

Toujours selon l'étude réalisée par Yougov et The Babel Community, plus de la moitié des jeunes actifs (55%) déclare être intéressée par une offre de coworking dans son immeuble pour travailler dans de bonnes conditions. The Babel Community propose une offre d'hébergement "plug & play" ultra flexible à un tarif très accessible. Par ailleurs, afin de faciliter l'entrée des jeunes dans la vie active et de s'adapter aux nouveaux besoins de la mobilité professionnelle, ses résidences conviviales offrent de nombreux espaces communs ainsi qu'une large palette de services (restaurant, gymnase, cinéclub, coworking, conciergerie...).