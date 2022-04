The Ascott Limited : objectifs fixés

(Boursier.com) — The Ascott Limited (Ascott), l'un des principaux propriétaires-exploitants internationaux d'hébergement, filiale à 100% de CapitaLand Investment Limited (CLI) s'est fixé pour objectif de signer 150 établissements et plus de 30.000 unités sous sa marque coliving lyf d'ici 2030.

lyf ou "live your freedom" ("vivez votre liberté") est un concept d'hébergement conçu pour la nouvelle génération de voyageurs à la recherche de flexibilité et de partage. Les appartements, les espaces communs et les services uniques des résidences lyf sont conçus pour que les clients tissent des liens et nourrissent un fort sentiment d'appartenance. 17 résidences lyf totalisant plus de 3.200 unités dans 14 villes et 9 pays ont été signées dont 5 sont déjà ouvertes.

Cette année, 5 établissements lyf devraient ouvrir, dans les villes de Bangkok, Cebu, Kuala Lumpur, Melbourne et Xian.L'ouverture de lyf Gambetta Paris, la première résidence lyf en Europe est prévue en 2024.

M. Kevin Goh, Président Directeur Général l'hébergement de CapitaLand Investment, explique "Ascott a développé lyf, un produit d'hébergement unique en son genre, comme une solution qui combine le meilleur des résidences hôtelières, des hôtels et des appartements en colocation. À ce jour, nous avons ouvert 7 établissements lyf à Singapour, en Chine, au Japon et en Thaïlande. Nous voyons le potentiel d'étendre notre portefeuille lyf à 150 établissements d'ici 2030. Outre la croissance de la marque lyf via des contrats de gestion, nous voyons également des opportunités intéressantes d'investissement pour nos fonds privés et Ascott Residence Trust dans cette catégorie de produits."