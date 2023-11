Thales : retenu par Emirates pour équiper ses Boeing 777X

(Boursier.com) — Emirates équipera ses Boeing 777X du système de divertissement à bord (In-Flight Entertainment, IFE) AVANT Up de Thales.

AVANT Up dispose d'écrans intelligents Optiq QLED offrant la meilleure expérience de divertissement à bord pour l'aviation. Le système comprend notamment : une expérience cinématographique immersive 4K HDR avec plus de 1 milliard de couleurs vibrantes ; le système de gestion d'énergie et d'alimentation Pulse, qui offre aux passagers une solution de chargement à grande vitesse ; des fonctions de personnalisation avec recommandations et la possibilité de synchroniser les appareils électroniques personnels des passagers avec l'écran IFE.

Les livraisons sont prévues pour 2025.

Déjà l'AVANT Up de Thales avait été choisi par Emirates, en 2022, pour sa nouvelle flotte d'A350.