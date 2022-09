TF1 : nomination

(Boursier.com) — A compter de ce 1er septembre, Valérie LANGUILLE est nommée Directrice Générale Adjointe Relations Humaines et RSE du groupe TF1 et intègre le comité exécutif du Groupe. Elle succède à Arnaud BOSOM. Valérie LANGUILLE aura la charge du développement des Talents, des politiques sociales et RH, ainsi que la responsabilité de la Communication interne et des Affaires Générales du Groupe. Elle pilotera également les actions relevant de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise.